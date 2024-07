Tesla : nouveau retard, le robotaxi ne devrait pas être dévoilé avant octobre

Quand on s'appelle Tesla, on a l'habitude de proposer des produits qui font date, à l'image du Cybertruck. Mais on est aussi une firme qui fait beaucoup de promesses assez incroyables, quitte ensuite à revenir dessus, notamment quand on annonce des délais un peu trop court. Et malheureusement, ce sera le cas une fois encore pour le projet des fameux robotaxis !