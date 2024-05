Le Tesla Cybertruck débarque en France, découvrez où et quand le voir

Le Cybertruck se distingue par un design futuriste inspiré par l'esthétique de films tels que Blade Runner et L'Espion qui m'aimait. Il est construit avec une structure en acier inoxydable 30X laminé à froid, résistante aux rayures, aux impacts et à la corrosion. La version haute performance, appelée le Cyberbeast, accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes grâce à ses trois moteurs et sa transmission intégrale, développant 845 chevaux. Mais la bête mérite son nom : le poids du véhicule dépasse les 3 100 kilos.