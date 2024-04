Ce cousin du Peugeot e-3008 veut concurrencer Tesla et sa Model Y

L'Opel Grandland électrique, tout en partageant des caractéristiques avec le Peugeot e-3008 grâce à la plateforme STLA Medium de Stellantis, tente de se distinguer par son design et ses fonctionnalités. Il pourra compter sur une autonomie de 700 kilomètres WLTP et un espace de coffre plus volumineux que son cousin. Une bonne solution pour les familles ?