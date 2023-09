Automobile électrique : Peugeot revient dans la course avec son E-3008 au design futuriste

Le 3008 est une vraie réussite pour Peugeot, avec plus de 6 000 modèles vendus en France sur l'année 2022 et plus de 36 000 exemplaires depuis sa sortie. Même si les ventes ont ralenti, il reste un incontournable de la marque. Si une version hybride est déjà disponible depuis 2 ans, Peugeot se devait de proposer une version abandonnant entièrement le thermique pour venir concurrencer les autres SUV électriques comme celui de Ford dernièrement. C'est désormais chose faite, et mardi 11 septembre, ce nouvel arrivant a été officiellement présenté au public. Souhaitez donc la bienvenue au E-3008 !