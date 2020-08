Le nouveau Peugeot 3008 Hybrid4 arrivera le 1er septembre

À l'extérieur, la nouvelle mouture du 3008 devrait reprendre la signature lumineuse inaugurée sur les feux de jour verticaux des nouvelles Peugeot 208 et 508. Les ouvertures dans la face avant seront plus importantes que sur l’actuelle version, conférant au SUV un look plus agressif.

À l’intérieur, un nouveau système d’infodivertissement prendra place sur la planche de bord avec un écran plus grand, placé en haut de celle-ci. D’autres changements mineurs seront à découvrir lors de la présentation officielle.

C’est toutefois sous le capot que les modifications seront les plus importantes même si une large partie des motorisations actuelles seront reconduites en essence et en diesel. Deux nouveaux moteurs hybrides basés sur 1,6 à 4 cylindres feront leur apparition. Une version hybride rechargeable sera aussi de la partie et devrait reprendre l’appellation Hybrid4.