Peugeot 308 : une berline hybride dans les cartons pour 2021

Cette version combinera un moteur essence 1,6 turbo avec un moteur électrique qui entraînera les roues avant : il s'agira donc d'une traction, disponible en berline cinq portes et en break. Toutefois, une version équipée d’un second moteur électrique serait aussi envisagée selon Autocar.

La version sportive serait également basée sur le bloc 1,6 turbo. Un moteur électrique serait positionné à l’avant et un second moteur électrique se chargerait du train arrière. De quoi offrir à la prochaine génération de Peugeot 308 une motricité hors norme et une puissance disponible conséquente pour une berline compacte.

Dans cette configuration, les 300 chevaux pourraient être atteints. Cette version « épicée », réalisée par la branche Peugeot Sport, viendra compléter l’offre d'hybrides sportives de la marque au lion, débutée prochainement par la 508.

En décembre dernier, Jean-Philippe Imparato, P.-D.G. de Peugeot, avait déjà confirmé le développement d'une version hybride basée sur l’architecture EMP2 sans donner plus de détail. Il avait également évoqué une version 100 % électrique de la nouvelle Peugeot 308 qui serait proposée après la version hybride rechargeable.