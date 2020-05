e-Expert : le nouvel utilitaire électrique de Peugeot donne des détails

Les annonces se multiplient pour les professionnels à la recherche d'un utilitaire électrique. Opel a déjà annoncé l'arrivée de l'e-Vivaro, et Citroën vient de dévoiler l'ë-Jumpy.

C'est cette fois au tour de la marque au lion d'en dire plus sur son e-Expert, complétant le trio.

Certaines informations étaient déjà connues, mais Peugeot donne désormais plus de détails. Par ailleurs, l'e-Expert aura des caractéristiques communes à ses confrères.

Pour « refaire le plein », Peugeot propose deux solutions déjà rencontrées sur l'e-Vivaro : un chargeur AC monophasé de 7,4 kW et, en option, un autre triphasé de 11 kW.

Sous le capot, un moteur électrique fournit 100 kW de puissance et jusqu'à 260 Nm de couple. L'ensemble donne une vitesse maximale annoncée de 130 km/h et un 0-100 km/h réalisé en 13,1 secondes. Une motorisation qui rappelle l'e-Corsa d'Opel , mais appliquée cette fois à un utilitaire.

La marque au lion déclinera l'e-Expert dans trois versions : Compact, Standard et Long. Celles-ci feront varier la longueur du véhicule de 4,60 mètres à 5,30 mètres, entraînant une variation du volume utile de 4,6 mètres cubes et 6,6 mètres cubes. Peugeot annonce également une capacité de charge jusqu'à 1 275 kilos et une capacité de remorquage de 1 000 kilos.