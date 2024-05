Avec son nouveau SUV compact électrique, Kia veut rivaliser avec le Peugeot e-2008

Le Kia EV3 fait la part belle aux nouvelles technologies. Il peut être déverrouillé avec un smartphone, qui peut également démarrer et arrêter le véhicule. L'intérieur est équipé de quatre ports USB-C et d'un écran tactile de 12,3 pouces intégré dans une dalle de 30 pouces qui comprend le combiné d'instrumentation et un écran de confort pour gérer les fonctions de confort.

Le système d'infodivertissement permet également le streaming audio et vidéo, et même des jeux grâce à la fonction In-Car Games 2.0. Le véhicule inclut également ChatGPT, qui peut fournir des conseils et des informations sur les destinations et les parkings disponibles. Enfin, comme son grand frère EV9, le KIA EV3 intègre un planificateur de charge couplé à la navigation.