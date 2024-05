Accord entre Leapmotor et Stellantis : la stratégie gagnante pour des voitures électriques pas chères ?

À partir de la rentrée prochaine, la T03 sera accompagnée par le nouveau SUV compact C10, qui repose sur la nouvelle plateforme électrique Leap 3.0 conçue pour la production internationale. Ce modèle intègrera la technologie Cell-to-Chassis (CTC) pour une meilleure rigidité et optimisation de la chaîne de traction électrique. Bien que les détails spécifiques sur le C10 restent limités, on sait que le véhicule mesurera 4,74 mètres de long et pourrait être proposé en configurations 5 et 7 places, avec des moteurs offrant une puissance de 231 à 340 chevaux. Ces moteurs bénéficieront d'un refroidissement à l'huile et de composants en carbure de silicium pour une compacité et légèreté accrue, et seront disponibles en version propulsion ou quatre roues motrices.

L'autonomie ne dépassera pas 420 km avec une batterie de 69,9 kWh.