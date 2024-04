Découvrez le nouveau Alfa Romeo Milano, le joyau de Stellantis

À l'intérieur de l'Alfa Milano, le constructeur joue la carte du chic avec quelques détails de finitions comme les aérateurs turbines éclairés du biscione, mais aussi la modernité, avec un écran d'instrumentalisation de 12,3 pouces s'intégrant dans une casquette de compteur qui rappelle le temps des aiguilles analogiques.

À droite de cet écran, on trouvera l'écran central tactile de 10,25 pouces, légèrement orienté vers le conducteur, qui offre non seulement accès à l'univers multimédia de la marque, mais surtout, et c'est une première pour Stellantis, qui comporte l'EV Route. Ce planificateur « intelligent » est censé intégrer les arrêts de charge sur l'itinéraire et s'adapte au style de conduite. Notez aussi que le Milano intègre ChatGPT 3.5 pour répondre à certaines questions. Enfin, Alfa ne cède pas à la mode du tout-tactile, avec des commandes manuelles de climatisation.