La gentille Fiat 600e se transforme en bombinette survoltée grâce au sorcier Abarth

L'Abarth 600e est propulsé par un moteur électrique délivrant 240 ch, ce qui en fait le modèle le plus performant de la gamme Abarth à ce jour. Le véhicule est équipé d'un différentiel mécanique à glissement limité, une caractéristique souvent réservée aux compact à traction avant, visant à minimiser les remontées de couple dans la direction et à améliorer la stabilité en virage, la maniabilité et la traction. Bien que les chiffres exacts de performance et d'autonomie restent sous embargo, l'accélération de 0 à 100 km/h devrait se situer entre 5 et 6 secondes en raison notamment d'un poids relativement contenu. La batterie devrait en effet rester celle de la Fiat 600e de série, partager par les autres cousines utilisant la plateforme e-CMP de Stellantis (Jeep Avenger, Peugeot e-208 ou Opel Corsa-e) de 51 kWh.

Si la Fiat 600e offre un peu plus de 400 km en cycle WLTP, l'autonomie devrait être un peu réduite en raison d'une chaine de traction plus puissante de presque 54%.