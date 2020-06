Fiat 500e électrique : la version berline se dévoile, les pré-réservations sont ouvertes

Après avoir intronisé une version limitée de sa nouvelle 500e électrique - la cabriolet « La Prima » -, en mars dernier, Fiat revient à la charge trois mois plus tard avec un modèle de série certes moins onéreux, mais encore cher pour son segment.

La nouvelle 500 berline « La Prima », comme la dénomme la marque transalpine, se démarque par quelques distinctions esthétiques pour le moins légères : terminé le toit souple coulissant, et place à un toit ouvrant panoramique en verre. « L'arrière intègre un classique hayon et un nouveau becquet, plus prononcé, afin d’améliorer l'efficacité aérodynamique », ajoute l’entreprise.