Fiat 500e électrique : plus de 300 kilomètres d'autonomie… pour une version limitée

Conduite autonomie de niveau 2

Plus de 35 000 euros

Source : communiqué de presse

Les observateurs et analystes s'attendaient à une Fiat 500e dotée d'une autonomie de 200 kilomètres , il n'en est finalement rien. Car le « pot de yaourt » électrique du constructeur italien, révélé plus en détails dans un récent communiqué de presse, affiche un rayon d'action bien plus accru de 320 kilomètres, selon le cycle d'homologation WLTP. Un chiffre relativement élevé pour une citadine à trois portes.Outre sa batterie lithium-ion d'une capacité de 42 kWh, l'automobile s'équipe d'un moteur cumulant une puissance de 87 kW : de quoi lui permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en 9 secondes, ou le 0 à 50 km/h en 3,1 secondes, pour une vitesse maximale de 150 km/h. Aussi, son chargeur rapide de 85 kW de série lui permet de récupérer 80 % de son énergie en 35 minutes, lorsque son câble Mode 3 l'a rend compatible avec une charge 11 kW du réseau public.La firme transalpine n'hésite pas à mettre l'accent sur les fonctionnalités de conduite autonome (niveau 2) implémentées à son véhicule. Pêle-mêle, citons le freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, l'(lit les panneaux de limitation de vitesse et recommande d'en suivre les indications) ou l'(surveillance des angles morts).Sans oublier un régulateur de vitesse adaptatif intelligent, le maintien dans la voie, l'allumage automatique des phares et éclairage auto-adaptatif, la fonction d'appel d'urgence et le frein de stationnement électrique. À l'intérieur, l'automobile s'équipe d'un écran tactile de 10,25 pouces en format horizontale 16:9, propulsé par le nouveau système d'infodivertissement UConnect 5.Trois modes de conduite seront également proposés au conducteur : Normal, Autonomie (active la fonction « conduite via une pédale ») et Sherpa (optimise les ressources d'énergie disponibles). La version Prima bénéficiera de trois coloris, que sont le Gris minéral (métallisé), l'Ocean Grean (nacré) et le Bleu céleste (tri couche), accompagnés de phares LED, de jantes de 17 pouces et d'un revêtement en éco cuir pour certains éléments de la planche de bord et les sièges.Cette édition de lancement disponible en mars en série limitée ne ravira clairement pas tous les portefeuilles, puisque 37 900 euros devront être déboursés pour se la procurer. Une déclinaison moins onéreuse pourrait cependant pointer le bout de son nez au cours de l'année.