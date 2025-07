On précisera qu'une borne AC recharge les voitures électriques en courant alternatif, une recharge plus lente, certes, mais idéale à domicile ou stationnement prolongé, car moins coûteuse. La recharge DC, elle, utilise du courant continu pour recharger très rapidement, ce qui est pratique sur autoroutes ou pour les longs trajets, mais plus cher.