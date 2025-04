Si la technologie de recharge avance, les véhicules disponibles sur le marché n’ont pas encore suivi le même rythme. Aujourd’hui, très peu de modèles peuvent supporter des puissances proches de 600 kW.

Parmi les rares exceptions, le Zeekr 7X peut encaisser jusqu’à 480 kW, et la Lotus Emeya se limite à 450 kW en courant continu. Le reste de l’offre reste nettement en dessous. Une Porsche Taycan plafonne à 270 kW, une Tesla Model 3 à environ 250 kW, et une Renault 5 ne dépasse pas 90 kW. La majorité des modèles abordables tournent entre 100 et 150 kW.

Même sur les véhicules les plus performants, la puissance de charge maximale n’est souvent qu’un pic ponctuel. La vitesse diminue dès que le niveau de charge de la batterie augmente. Cela signifie que la promesse de 300 km récupérés en moins de huit minutes restera, pour le moment, un cas d’école réservé à quelques véhicules haut de gamme.

Malgré cela, Ionity anticipe un futur où les véhicules électriques seront capables d'utiliser pleinement ces nouvelles infrastructures. La tendance à adopter des architectures 800 V dans les nouvelles plateformes de batteries va progressivement tirer le marché vers le haut.

En attendant, beaucoup devront se contenter de rêver en lisant les plaquettes commerciales.