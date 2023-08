Lotus dévoilera sa voiture GT électrique dans quelques jours, et elle promet d'être canon

Même si ce choix laissera certains puristes plutôt dubitatifs, on ne peut pas dire que Lotus ait ménagé ses efforts pour assurer sa transition vers l'électrique. La future Emeya repose sur la même plateforme modulaire que l'Eletre et présente des lignes très aérodynamiques ainsi qu'une apparence globale laissant présager des performances dignes du passé de la marque. Un style vraiment dans l'air du temps, souligné par une signature lumineuse très significative. Elle occupera le segment E (coupé à quatre portes) et est annoncée par Lotus comme « l'Hyper-GT électrique la plus avancée au monde ».