Tesla : les Model S et Model X Plaid arrivent en Europe !

« Les versions Plaid bénéficient, de loin, des évolutions les plus significatives apportées aux Model S et Model X depuis leur lancement respectif en 2012 et 2015 », rappelle Tesla. Les Model Plaid profitent en effet de nouveaux intérieurs, d'un nouveau groupe motopropulseur, mais aussi d'une nouvelle gestion des températures, d'un nouveau châssis et de composants électroniques renouvelés. Ces versions fortement remaniées peuvent également compter sur des processus de production améliorés aboutissant, entre autres, à une réduction de poids, souligne la marque.