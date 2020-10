Tesla baisse le prix de sa Model S dans le monde, et notamment en France

La commercialisation de la Model 3, affichée à près de la moitié du prix de la Model S à sa sortie, a accéléré le ralentissement des ventes de cette dernière. Et avec l'arrivée de rivales comme la Porsche Taycan ou les futures Audi e-tron GT et Lucid Air, la firme de Palo Alto a tout intérêt à préparer l'avenir et à faire en sorte que sa Model S soit disponible à un prix inférieur aux modèles conçus et commercialisés près d'une décennie plus tard.