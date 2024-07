La Tesla Model 3 augmente de 1 500€ ! Faut-il encore l'acheter ?

Nous savons bien que les prix chez Tesla fluctuent assez régulièrement, ce qui peut être déroutant pour les consommateurs. Au mois de janvier, le prix de la Model Y avait légèrement chuté pour s'envoler de nouveau quelques mois plus tard. La Model 3 est également concernée : après la baisse du mois d'avril pour ses modèles Grande Autonomie et Propulsion, désormais, les tarifs remontent. Alors, on achète ou non ?