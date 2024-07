Selon cette étude, les diesel se vendent mieux en occasion que les véhicules électriques

Jusqu'il y a peu, si vous preniez deux voitures, un véhicule électrique d'occasion et un véhicule diesel d'occasion mais du même âge, le constat était simple : le premier cité était plus cher. Désormais, et comme La Centrale l'indique dans son dernier rapport, c'est tout simplement l'inverse. Le moment est peut-être venu de vraiment basculer sur l'électrique.