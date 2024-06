Conduire une voiture électrique : moins polluant que jamais, selon cette nouvelle étude

Selon l'étude menée par l'UCS, conduire une voiture électrique moyenne aux États-Unis produit des émissions équivalentes à celles d'une voiture thermique consommant 94 miles par gallon (mpg), soit environ 2,5 litres pour 100 kilomètres. Cela représente moins d'un tiers des émissions générées par une voiture thermique moyenne récente.

En 2012, seulement 45 % des Américains vivaient dans des régions où une voiture électrique était plus propre qu'une voiture thermique consommant 50 mpg (4,7 litres pour 100 kilomètres). Aujourd'hui, ce chiffre atteint 93 % grâce à une production d'électricité de plus en plus décarbonée.