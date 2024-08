MattS32

SlashDot2k19: SlashDot2k19: C’est curieux le prix des électriques ne s’est pas effondré en 15 ans…

Parce qu’une partie de la baisse a été absorbée par l’augmentation de la capacité des batteries. Mais même avec des batteries plus grosses, les prix ont baissé.

Il y a 12 ans sortait la première version de la Zoe.

20 700€ hors bonus, mais SANS la batterie de 22 kWh, qui coûtait minimum 80€ par mois. 30 300€ pour voiture + batterie sur 10 ans / 125 000 km. 36 900€ en euros 2024.

Aujourd’hui, et toujours hors bonus, une e-C3 coûte 23 300€, et avec une batterie deux fois plus grosse et incluse dans le prix. Et avec bien plus d’équipements que la Zoe de base de l’époque… Et une version à moins de 20 000€ est annoncée, avec une batterie un peu plus petite, mais toujours 33% plus grosse que celle de la Zoe de 2012…

Et côté Renault, en euros constants la R5 est 10% moins chère que la Zoe de l’époque avec 10 ans de batterie, mais avec une batterie quasiment 2.5x plus grosse et un niveau d’équipement très supérieur. Là aussi une finition plus modeste et une batterie plus petite (mais quasiment 2x celle de la Zoe) est prévue, avec un prix plus proche de 20 000€.