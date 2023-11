Le prix des batteries des voitures électriques baisse bien plus vite que prévu, bientôt des Tesla moins chères ?

« Nos analystes estiment que près de la moitié de cette baisse sera due à la diminution des prix des matières premières utilisées dans les véhicules électriques, telles que le lithium, le nickel et le cobalt », ajoute M. Bhandari. Il prévoit également que le prix des batteries diminuera en moyenne de 11 % par an jusqu'en 2030, décennie importante dans l'adoption des voitures électriques en Europe.

Selon M. Bhandari, cela aura un impact significatif sur les constructeurs et leurs fournisseurs. « La baisse des coûts des batteries pourrait conduire à des prix plus compétitifs », explique-t-il, « à une adoption plus large par les consommateurs et à une croissance accrue du marché ». Tout cela va, par ailleurs, dans le sens de la tendance à la hausse des ventes de véhicules à motorisation électrique.

C'est aussi un bon signal pour certains consommateurs qui hésitent, par exemple, à remplacer leurs véhicules thermiques pour des raisons de coût. Et, même si cela est loin de résoudre d'autres inquiétudes concernant les voitures électriques, la baisse du prix des batteries pourrait donner un sérieux coup de pouce aux ambitions de certains constructeurs.