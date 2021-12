Le prix des batteries électriques poursuit une baisse pourtant menacée

À l’exception de Toyota qui pondère l’emballement général, l’ensemble des constructeurs automobiles s’accorde sur la généralisation de l’électrique. La plupart des feuilles de route convergent à l’horizon 2030. Dès lors, les demandes autour de la production et de la chaîne d’approvisionnement sont pressantes.

À ce jeu, la Chine parvient à répondre plus efficacement sur son marché avec les prix les plus bas (111 dollars/kWh) quand les packs de batterie peuvent être de 40 à 60 % plus chers en Europe et aux États-Unis. De telles différences mettent en évidence un marché immature avec une grande diversité d'applications entre le haut de gamme et les commandes sur-mesure.

À court terme, la hausse des prix des matières premières devrait augmenter le prix moyen des accumulateurs et pourrait finir à 135 dollars/kWh en 2022. Une hausse qui pourrait retarder l’objectif des 100 dollars/kWh. Cela impacterait directement le consommateur et sa capacité d'acquisition de véhicules électriques, tout comme les marges des fabricants, et donc ralentir l’économie liée aux énergies propres.

Kwasi Ampofo, responsable des métaux et des mines chez BloombergNEF, a déclaré : « Les prix du lithium ont considérablement augmenté cette année en raison des contraintes au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la demande croissante en Chine et en Europe et des récentes baisses de production en Chine. Bien que nous nous attendions à ce que la demande continue de croître en 2022, d'autres facteurs tels que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les freins à la production de la Chine devraient avoir été résolus d'ici le premier trimestre 2022. Cela contribuera à faire baisser les prix du lithium ».