La capacité de production des batteries li-ion doit quadrupler d'ici 2030 selon une étude

Le chercheur ajoute : « En Asie-Pacifique, la Chine domine la capacité du pipeline et devrait doubler sa capacité de 345 gigawattheures (GWh) en 2020 à plus de 800 GWh d'ici 2030. Outre l'expansion rapide des fournisseurs locaux en Chine, des fabricants étrangers tels que LG Chem, Samsung SDI et SK Innovation ont également ajouté de nouvelles lignes après avoir été éligibles aux subventions du gouvernement chinois en 2019 ».