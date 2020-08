Les ingénieurs de Tesla ont fait des progrès importants sur les batteries de nouvelle génération

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk tease l’événement « Battery Day » de Tesla en sous-entendant qu’ils ont des choses importantes et révolutionnaires à annoncer à la presse, aux investisseurs et au grand public. Il a été question d’avancées sur des projets secrets et sur la durée de vie qui se verrait prolongée pour les batteries, capables de fournir de l’énergie sur un 1 million de kilomètres.

L’équipe de recherches de Jeff Dahn avait découvert il y a plusieurs mois que les cellules de batterie sans anode sont plus légères et peuvent contenir plus d’énergie, mais en contrepartie, la durée de vie était sensiblement plus courte. Mais depuis, Dahn a écrit un rapport interne décrivant une solution pour contrer cette faible durée de vie en introduisant une solution d’électrolyte spécifique.

Il a ainsi écrit : « Récemment, nous avons démontré des cellules sans anode à longue durée de vie en utilisant un électrolyte carbonate à deux sels. Nous caractérisons ici la dégradation des cellules sans anode avec cet électrolyte liquide pauvre (2,6 g Ah − 1). Nous observons la détérioration de la morphologie du lithium vierge à l'aide de la microscopie électronique à balayage et de la tomographie aux rayons X, et diagnostiquons la cause comme la dégradation et l'épuisement des électrolytes à l'aide de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire et de la cartographie de transmission par ultrasons. »