Tesla Battery Day : Elon Musk évoque une nouvelle date fixée à septembre

L’événement « Battery Day » a-t-il enfin le droit à une date claire et définitive ? Car jusque-là, cette journée organisée pour les investisseurs et les médias dans le but de présenter les innovations et progrès de Tesla en matière de batteries n’a jamais réussi à avoir lieu. La cause ? La pandémie du coronavirus (Covid-19) qui a frappé les quatre coins de la planète.