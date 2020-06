Tesla : des employés de l'usine de Fremont testés positifs à la maladie COVID-19

Un salarié de Tesla au fait de la situation a en effet confirmé à Electrek pas moins de quatre infections au sein d’une équipe déployée sur la principale chaîne de montage des Model S et X. Pis : les conditions de travail seraient non conformes aux règles sanitaires imposées par le comté d’Alameda, au regard notamment des distanciations physiques non respectées par les travailleurs de l’usine.