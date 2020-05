Face à la gestion du COVID-19 en Californie, Elon Musk voudrait déplacer le siège de Tesla

Elon Musk en roue libre, acte 12. Déjà critiqué pour son positionnement très marqué en défaveur d’un confinement généralisé en Californie, Elon Musk poursuit son combat pour rouvrir son usine de Fremont, dans laquelle sont fabriquées des véhicules électriques Tesla. Et si les mesures sanitaires imposées par le comté d’Alameda ne le lui permettent pas encore, M. Musk n’en a que faire.

L’intéressé a en effet décidé de braver les interdictions et de relancer les activités industrielles de son site de production . Ce nouvel événement, qui risque de lui valoir quelques ennuis, a cependant été précédé par une nouvelle sortie médiatique sur Twitter, son réseau social fétiche. Et le patron de SpaceX de brandir la menace suivante : le siège social de l’entreprise va quitter la Californie.

« Honnêtement, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Tesla va déplacer son siège social et ses futurs projets au Texas/Nevada immédiatement. Le maintien de notre activité industrielle à Fremont, dépendra de la manière dont Tesla sera traité à l’avenir. Tesla est le dernier constructeur automobile restant en Californie », s’est-il agacé sur la plateforme à l’oiseau bleu.

Avec 10 000 employés rien qu’à Fremont, et plus de 20 000 dans tout l’Etat, Tesla est effectivement une véritable créatrice d’emplois dans la région. Elon Musk l’a bien évidemment compris, et force donc auprès des autorités locales, qui auraient beaucoup à perdre en cas de déménagement en-dehors des frontières californiennes.