Après Tesla, Elon Musk va transférer les sièges de SpaceX et X au Texas, une décision ô combien politique

MisterDams

Surtout, il n’y a aucun lien. Ces décisions spécifiques n’impactent en rien l’activité des marques gérées par Musk, sauf* si le Cybertruck a un mode de conduite « pour les vrais bonhommes » qui détecte mal une personne transgenre ou si les combinaisons SpaceX ne sont pas interchangeables.

Nul doute qu’il y a effectivement des sujets économiques sous-jacents, avec des états plus « pro entreprise », mais aussi des états où les loyers de l’entreprise et des salariés sont pas exorbitants (contraire à SF dans le cas de 𝕏) et avec une fiscalité plus avantageuse (genre le Delaware).

Après, s’il souhaite favoriser un état plus proche de ses valeurs politiques, est-ce qu’il a vraiment tort ? C’est comme choisir de devenir plus « Made in France » dans son activité, ça impose aussi de se débarrasser de ses fournisseurs étrangers, ou de devenir vegan et de se dire qu’il va falloir arrêter d’acheter des trucs en cuir.

Reste à voir comment il justifie le coût de l’opération sans froisser les actionnaires… a priori pour l’instant, ça passe. Donc soit l’intérêt économique est supérieur, soit ils partagent son engagement politique.

Et pour boucler la boucle, un consommateur qui sait que Musk est transphobe peut se poser la question d’acheter une Tesla…

*du sarcasme s’est glissé dans cette partie du message