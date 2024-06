SpaceX : Elon Musk poursuivi pour harcèlement sexuel par d'anciens employés

Elon Musk peut avoir tendance à créer des environnements de travail toxiques. C'est ce qu'affirmaient déjà des salariés de Tesla à une époque, et ce que répètent aujourd'hui d'anciens collaborateurs de SpaceX. Huit anciens ingénieurs qui officiaient auparavant dans l'entreprise viennent en effet de porter plainte contre leur ex-patron, selon une information qui nous est venue de Bloomberg.

« Musk a sciemment et délibérément créé un environnement de travail hostile et malvenu en raison de son comportement consistant à interjeter sur le lieu de travail des photographies, des mèmes et des commentaires sexuels ignobles qui rabaissent les femmes et/ou la communauté LGBTQ+ » est-il affirmé.