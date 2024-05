X : les mots "cis" et cisgenre" vont être considérés comme des insultes sur la plateforme. Gare au ban !

Il est de notoriété publique qu'Elon Musk est l'adversaire d'un certain nombre de militants LGBT, et qu'il souhaite participer à la guerre culturelle sur cette question qui existe actuellement aux États-Unis. Il avait ainsi expliqué en juin dernier que des mots comme « cis », ou « cisgenre », désignant pour les militants de cette cause les personnes s'identifiant avec leur sexe biologique, étaient considérés comme des insultes sur sa plateforme.

Une indication qui n'avait jusque-là pas porté à conséquence. Mais les choses ont changé cette semaine, comme le montre un essai de Techcrunch dans lequel le journaliste a tenté de poster un message contenant le mot cisgenre. Au moment de poster, il a reçu l'alerte suivante : « Ce message contient un langage qui peut être considéré comme une insulte par X et qui pourrait être utilisé de manière préjudiciable, en violation de nos règles. »