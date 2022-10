Elon Musk rachète Twitter pour "le futur de la civilisation"

Il ne semble plus faire de doute que la vente de Twitter va bien avoir lieu. Elon Musk a publié sur le réseau social un long message pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à acquérir la plateforme. L'homme d'affaires considère qu'on lui prête à tort de mauvaises intentions. Il estime qu'il est « important pour le futur de la civilisation » d'avoir un espace numérique commun où il est possible de débattre et de partager un large éventail d'opinions sainement, sans violences.

Il explique craindre que les réseaux sociaux se scindent en deux voies, l'une d'extrême droite et l'autre d'extrême gauche, ce qui génèrerait « plus de haine et de division au sein de notre société ». Il accuse par ailleurs la presse traditionnelle d'avoir déjà pris ce virage « dans leur incessante course aux clics ».