Pour grandir, Twitter devrait s'inspirer de WeChat et TikTok, selon Elon Musk

Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, s'est en effet livré à une session de questions/réponses avec les équipes du réseau social, presque deux mois après la proposition de rachat formulée par le milliardaire pour un montant de 44 milliards de dollars.

L'entrepreneur a d'ailleurs pu, durant ces échanges, détailler sa vision pour le futur de Twitter et il souhaite que le réseau social s'inspire en premier lieu de TikTok.

Elon Musk a notamment salué la qualité de l'algorithme de recommandations de l'application prisée des plus jeunes, qui n'est pas "ennuyeux" et a incité les équipes de Twitter à s'inspirer de leur concurrent.

"Je pense que Twitter peut être bien meilleur pour informer les gens sur des sujets sérieux", a t-il notamment déclaré, estimant par la suite que Twitter devrait dans le futur "contribuer à une civilisation plus forte et plus durable où nous serons mieux à même de comprendre la nature de la réalité".