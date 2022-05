Twitter : pourquoi les "hypothèses" d'Elon Musk font baisser la cote du réseau social qu'il souhaite racheter ?

Acheter 44 milliards de dollars un réseau social peuplé d'utilisateurs fantômes, voilà de quoi refroidir toutes celles et ceux ou presque qui peuvent y croire. Machinalement, cela influe sur le cours de l'action, puisque la cotation en bourse dans un climat si délétère diminue la confiance du marché et amplifie les ventes sans que les acheteurs ne soient légion. Comme par magie, Twitter ne « vaut », ce 16 mai, plus 44 mais 36,8 milliards de dollars.