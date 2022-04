Le fondateur de Twitter donne sa bénédiction au rachat par Elon Musk, voici pourquoi

En voulant revoir les règles de modération de la plateforme ainsi que sa philosophie, Elon Musk a réussi à convaincre l'ancien dirigeant de l'entreprise du bien-fondé de sa mission. « Le but d'Elon en créant une plateforme d'une "fiabilité maximale et très largement inclusive" est le bon. C'est aussi le but de Parag [l'actuel P.-D.G. de Twitter, ndlr] et c'est pourquoi je l'avais choisi. Merci à eux deux de sortir l'entreprise d'une situation impossible. C'est le bon chemin... je le crois de tout mon cœur ».