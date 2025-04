Reste à essayer de me connecter depuis mon bureau sous les toits deux étages plus haut. J'utilisais jusqu'ici un routeur Wi-Fi 6 mesh tri-bande pour compenser la faiblesse du Wi-Fi de ma vieille Livebox. Le Wi-Fi 7 bi-bande d'Orange fera-t-il mieux ? Incrédule, je tente le coup et arrive à me connecter à Internet. Ça progresse, mais de combien ? Un petit tour sur le site de SpeedTest et je découvre que le Wi-Fi de la Livebox 7 v2 a une meilleure portée que mon installation mesh et délivre quasiment deux fois plus de débit en Wi-Fi. Je précise que ma carte réseau est au standard Wi-Fi 6.

Donc oui, le Wi-Fi 7 bi-bande de la Livebox 7 v2 s'avère sur le papier moins efficace que d'autres box concurrentes ou routeurs tri voire quadri-bande, mais en pratique, il est efficace. Sans doute parce que la bande des 5 GHz permet une meilleure portée, mais l'absence de la bande des 6 GHz pourrait se faire sentir dans des zones à forte densité où les fréquences de 2,4 et 5 GHz sont déjà bien saturées. Et si les ingénieurs d'Orange annoncent une amélioration de 70% de la qualité du Wi-Fi (par rapport à la Livebox 7 en Wi-Fi 6 sur la bande des 5 GHz), c'est quand même étonnant de la part de l'opérateur historique de faire l'impasse sur les 6 GHz alors que de nombreux appareils nomades sont de plus en plus compatibles.