Selon les informations de nos confrères de MacGeneration, l'offre Just Livebox Fibre, autrement dit l'offre d'entrée de gamme d'Orange, va bénéficier d'une sérieuse montée en puissance. Si elle est aujourd'hui limitée à un débit symétrique de 400 Mbit/s, la formule 19,99 euros par mois pendant six mois (puis 33,99 euros) devrait passer à 1 Gbit/s en descendant (en téléchargement) et 700 Mbit/s en montant (en envoi).