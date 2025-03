Dans le détail, deux indicateurs seront particulièrement mis en avant. D'abord, on aura le temps de réponse à l'assistance technique pour le fixe. Aujourd'hui, Bouygues Telecom se vante d'un taux de 90% des appels répondus en moins de 2 minutes. On retrouvera aussi le délai d'intervention d'un technicien en cas d'incident. Pour l'instant, « on fixe un rendez-vous en moins de 48h dans plus de 90% des cas, et dans la vaste majorité des cas, c'est en moins de 24h », précise Bruno Duarte.