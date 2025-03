Concrètement, Bouygues Telecom accuse Free d'avoir menti sur sa technologie Wi-Fi 7. Lors de la présentation de la Freebox Ultra il y a plus d'un an maintenant, Xavier Niel, habillé de sa célèbre chemise blanche, avait fièrement annoncé que Free était « le premier opérateur au monde à commercialiser le Wi-Fi 7 ». À l'époque, la certification de la technologie venait tout juste d'être lancée par la Wi-Fi Alliance, c'était quelques jours plus tôt.