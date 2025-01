La Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom exploite pleinement les capacités de la dernière norme Wi-Fi avec ses trois bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. La box intègre quatre antennes par bande, pour atteindre des débits théoriques jusqu'à 7 Gbit/s en Wi-Fi, soit trois fois plus rapides qu'en Wi-Fi 6. Une prouesse rendue possible grâce à la technologie 4K QAM et à la largeur de bande de 320 MHz en 6 GHz.