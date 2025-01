Amusons-nous un peu : et si on opposait la nouvelle Bbox WiFi 7, dévoilée le jeudi 16 janvier 2025 par Bouygues Telecom, à la Freebox Ultra, commercialisée il y a tout juste un an ? Nous avons ici les deux box internet les plus puissantes du marché en France, en ce qu'elles sont les deux seules à proposer du Wi-Fi 7 à leurs clients. Pour vous aider à faire votre choix, on a décidé de les opposer sur quelques critères simples, pour que ce ne soit pas trop indigeste non plus. Voyons si nous pouvons dégager un vainqueur