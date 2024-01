Free lance la Freebox Ultra, "la box plus puissante du marché" : prix, caractéristiques, débits, tout ce qu'il faut savoir

Pour les budgets un peu moins importants, Free lance une seconde offre, « Freebox Ultra Essentiel » qui, elle, taille dans le divertissement (seuls OQEE by Free et Free Ligue 1 sont inclus) et les chaînes TV (230 au lieu de 280), pour finalement proposer une offre plus accessible, à 39,99 euros/mois pendant un an, puis à 49,99 euros/mois, avec Wi-Fi 7 et débits jusqu'à 8 Gbit/s en montant et en descendant. À vous désormais de faire votre choix.