Free présente Free Proxi, pour enfin révolutionner l'assistance (et l'expérience) client ?!

Cette phrase aurait pu être attribuée à de nombreux hommes et femmes politiques, mais on peut l'utiliser aujourd'hui pour décrire, en quelques mots, l'esprit de Free Proxi. L'opérateur veut « renforcer son ancrage local » pour être plus proche de ses clients, dans l'objectif d'associer la parole (la volonté de proximité) aux actes (l'émergence du nouveau service d'assistance).