Free Mobile fête ses 10 ans : l'opérateur célèbre l'événement en boostant la data de ses forfaits

Attention, ces offres ne sont que temporaires, prévient bien l'opérateur. Elles ne valent que du 10 au 18 janvier en l'état. Et outre cet allongement des enveloppes data, Free Mobile indique que les abonnés et prospects pourront profiter de remises exceptionnelles jusqu'au 19 janvier en boutique et en ligne sur l'offre de location de mobile avec option d'achat et sans engagement de l'opérateur, Free Flex , sur laquelle vous pouvez retrouver les explications de Xavier Niel et Thomas Reynaud . Free Mobile va aussi proposer un concours (du 10 au 14 janvier) via lequel 10 smartphones (Apple, Samsung, Xiaomi et Oppo) seront offerts aux gagnants.