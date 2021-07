Free lance "Free Flex", son offre de location de mobile avec option d'achat et sans engagement

Free veut définitivement rassurer le public sur sa volonté d'appliquer un juste prix. Le prix du mobile, et cela se vérifie sur la cinquantaine de modèles d'ores et déjà rattachés à l'offre, est étalé sans aucuns frais sur 24 mois. L'opérateur précise bien qu'« en cas d'achat, on ne paye pas son mobile plus cher que son vrai prix ». Autrement dit, la location avec option d'achat vous fera payer le même prix pour un mobile que si vous le payez comptant.