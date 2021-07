Free Flex : les réponses de Xavier Niel et Thomas Reynaud à vos questions (Interview)

Thomas Reynaud : Nous avons eu plusieurs choix forts à faire pendant cette pandémie. On a d'abord décidé de laisser tous nos locaux ouverts pour nos collaborateurs. C'était hyper important, parce que pendant le confinement, nous avons augmenté les effectifs du groupe de 10 %. Et entre travail et télétravail, ce n'était pas toujours évident. Le second choix fort fut de renoncer au chômage partiel. On s'est retrouvés, à un certain moment, avec plus de 1 500 collaborateurs en situation d'inactivité, notamment ceux issus du réseau de boutiques. Nous avons refusé de faire appel à la solidarité nationale et de ne pas recourir au chômage partiel, ce qui fut apprécié par nos collaborateurs. Le troisième choix fort fut de faire un exercice de démocratie directe, tous les mois ou tous les mois et demi, avec de grandes visioconférences. On avait l'équipe de direction, Xavier Niel, notre DRH Céline Polo-Juglar et moi-même. On invitait les 9 500 collaborateurs du groupe, ce qui nous a fait monter à plus de 4 000 salariés en simultané sur la même visio. Généralement, nous leur expliquions de façon transparente les décisions prises, puis on se lançait dans deux ou trois heures de questions/réponses avec les collaborateurs. Les moments étaient très sympas, avec ce sentiment de se retrouver, même si ce n'était que virtuel.