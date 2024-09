Sur la question des impôts, dont le Premier ministre Michel Barnier évoque la hausse probable pour les plus hauts contributeurs, Xavier Niel livre son avis, non sans une pointe d'humour. « Moi, je n'appelle jamais à augmenter mes impôts. Je ne suis pas masochiste. Par contre, quand on parle de taxer les plus aisés, les plus riches, à la fin on taxe tout le monde ».