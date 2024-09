En attendant la sortie prochaine du livre, Xavier Niel se donnera en spectacle à l'Olympia, mercredi 18 septembre 2024, avec une date sold out (billets épuisés), comme on dit outre-Manche et outre-Atlantique. Difficile de savoir réellement de quoi le papa de Free parlera dans la salle mythique chère à Johnny Hallyday, Michel Sardou et Gilbert Bécaud en leur époque. Ce qui est sûr, c'est que Xavier Niel ne manquera pas de faire parler de lui, une fois de plus.