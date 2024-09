Nous sommes à la fin août lorsqu'apparaît une affiche énigmatique placardée dans Paris. « Xavier Niel à l'Olympia », sans plus de précisions. Les rumeurs sont allées bon train. Un concert ? Une conférence ? Ou peut-être l'annonce d'une nouvelle Freebox révolutionnaire ? Le patron de Free a joué la carte du mystère, allant jusqu'à tweeter qu'il s'agirait d'un « rap contenders avec SFR ».

Tout est devenu beaucoup plus concret quand le site de l'Olympia a dévoilé le titre du spectacle : « Comment devenir milliardaire ». Xavier Niel allait-il vraiment livrer ses secrets pour rejoindre le club des ultrariches ?

Nous voici rendus à hier en soirée, quand les spectateurs ont découvert un Xavier Niel comme ils ne l'avaient jamais vu. Décontracté, blagueur, l'homme d'affaires s'est livré à un véritable one-man-show. Il a raconté son parcours avec autodérision, n'hésitant pas à se moquer de lui-même et de ses concurrents. Le public a eu droit à des sketchs vidéo, avec des apparitions surprises de personnalités comme Léna Situations ou Squeezie.

Xavier Niel a alterné entre moments humoristiques et passages plus sérieux sur son parcours d'entrepreneur. Il a évoqué les défis rencontrés lors du lancement de Free Mobile, les tentatives d'intimidation subies, mais aussi ses ratés et ses succès. Le spectacle, qui servait aussi à promouvoir son livre Une sacrée envie de foutre le bordel (Ed. Flammarion), semble avoir été mis en scène sur un équilibre entre divertissement et partage d'expérience.